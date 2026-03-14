Областной «Водоканал» получил шесть новых специализированных автомобилей

В распоряжение «Водоканала» поступили грузовые автомобили с семиместной кабиной. «Это универсальная техника, которая позволяет доставить на место аварии одновременно и ремонтную бригаду в полном составе, и весь необходимый запас инструментов и оборудования. Эти машины специально адаптированы для работы в условиях умеренного калининградского климата: они оснащены автономным отоплением и шкафом для сушки одежды, что особенно важно для комфортной и быстрой работы сотрудников в холодное время года. Благодаря высокой проходимости машины могут добраться до места аварии в условиях бездорожья», — уточняют облвласти.