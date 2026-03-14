Ночной Минск с высоты птичьего полета был заснят на видео

Аэросъемку ночного Минска опубликовали в телеграм-канале МЧС.
Ранее «Минскэнерго» сказало, почему над Минском летает вертолет в марте 2026 и объяснило, что аэросъемки столицы проводят регулярно, чтобы установить «слабые места». Благодаря съемке с высоты птичьего полета посредством тепловизора под землей обнаруживаются повреждения труб, износ изоляции и затопления камер, которые нужно устранить в межотопительный сезон.
После ночного полета авиации МЧС совместно со специалистами Минскэнерго кадры аэросъемки опубликовали в телеграм-канале спасательного ведомства.
На видео представитель МЧС рассказал, что около восьми лет ведомство задействовано в этой работе. И рассказал, что 15 часов обычно достаточно для того, чтобы полностью облететь весь город.
