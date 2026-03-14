Ночной Минск с высоты птичьего полета был заснят на видео

МЧС показало видео ночного Минска с высоты птичьего полета.

Источник: Комсомольская правда

Аэросъемку ночного Минска опубликовали в телеграм-канале МЧС.

Ранее «Минскэнерго» сказало, почему над Минском летает вертолет в марте 2026 и объяснило, что аэросъемки столицы проводят регулярно, чтобы установить «слабые места». Благодаря съемке с высоты птичьего полета посредством тепловизора под землей обнаруживаются повреждения труб, износ изоляции и затопления камер, которые нужно устранить в межотопительный сезон.

После ночного полета авиации МЧС совместно со специалистами Минскэнерго кадры аэросъемки опубликовали в телеграм-канале спасательного ведомства.

На видео представитель МЧС рассказал, что около восьми лет ведомство задействовано в этой работе. И рассказал, что 15 часов обычно достаточно для того, чтобы полностью облететь весь город.

Между тем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на неделе с 16 по 22 марта: «Первые весенние дожди и последний снег на выходных».