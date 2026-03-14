Белорусский врач-эндокринолог назвала главную опасность «феномена утренней зари»

Главврач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня назвала белорусам главную опасность «феномена утренней зари» на YouTube-канале «Смотри и живи».
Под «феноменом утренней зари» имеется ввиду повышение уровня глюкозы в ранние утренние часы. Причем, замечает Елена Юреня, нередко до высоких цифр.
Именно с 4 до 8 часов утра активно работают контринсулярные гормоны. Они вызывают метаболические эффекты, чье действие противоположно действию инсулина. В то же время включается в работу кортизол, который готовит организм к стрессам и пробуждениям. Все это приводит к выбросу глюкозы, повышению уровня ее в крови.
Противостоять «феномену утренней зари» можно правильной подготовкой ко сну, говорит эндокринолог:
«Легкого ужина вполне достаточно. Если мы заставим ночью организм работать, то к утру печень все переработает, и мы получим в анализах, даже сданных натощак, очень высокий сахар. Также очень важна гигиена сна».
А тем, кто принимает препараты, важно соблюдать график и приема, не пропуская время приема — утро или вечер. Ведь некоторые из лекарств, принятые вечером, а не утром, могут привести к скачку глюкозы и высокому сахару в крови после сна.
Ранее мы писали о том, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста.