В Калининграде собираются построить третий этап улицы Лучинского

Работы на втором этапе улицы Лучинского завершили в 2025 году. Дорожники проложили участок улицы от Мариенко до Закатной. Строительство первой части в районе Нахимовского училища ещё не закончено. Власти ведут судебные разбирательства с подрядчиком. После их завершения объект будут достраивать. В будущем магистраль должна стать дублёром Невского и разгрузить движение в районе Артиллерийской.