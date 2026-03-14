В Калининграде собираются построить третий этап улицы Лучинского

Власти планируют построить третий этап улицы Лучинского. Об этом рассказала журналистам глава городской администрации Елена Дятлова.
Двухполосная дорога должна соединить микрорайон улицы Артиллерийской с Краснокаменной. «В 2027 году эта дорога должна быть построена. Необходимо синхронизировать работы со строительством школы, чтобы сюда был подъезд со стороны улицы Краснокаменной и тротуар», — рассказала Дятлова.
В городском бюджете на строительство дороги предусмотрено 107 миллионов рублей. Уже подготовлено предпроектное решение. Подрядчика планируют выбрать в 2026 году. На работы потребуется около года.
Дятлова также отметила, что для строительства дороги необходимо перенести ограждение воинской части. Если договориться с ведомством не удастся, то тротуар на улице будет только с одной стороны.
Работы на втором этапе улицы Лучинского завершили в 2025 году. Дорожники проложили участок улицы от Мариенко до Закатной. Строительство первой части в районе Нахимовского училища ещё не закончено. Власти ведут судебные разбирательства с подрядчиком. После их завершения объект будут достраивать. В будущем магистраль должна стать дублёром Невского и разгрузить движение в районе Артиллерийской.