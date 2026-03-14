В Волгограде открыли «Русские горки», цена за 2,5 минуты превзошла ожидания

Аттракцион «Русские горки» начал работать 14 марта в Центральном парке Волгограда. Первыми прокатились участники команды ЦПКиО.
Одновременно аттракцион могут посетить 24 человека ростом не ниже 140 сантиметров и весом не более 90 килограммов. Возраст значения не имеет.
Длина «Русских горок» 700 метров, он включает две «мертвые» петли, головокружительные виражи и горки. Пиковая высота аттракциона — 34 метра.
Длительность сеанса — 2,5 минуты. Цена — 800 рублей.
Ранее стало известно, что на месте катка в ЦПКиО скоро откроется бассейн.