Отопление и горячая вода возвращаются в дома на Елецкой и Буханцева в Волгограде

Аварию на теплосети в Ворошиловском районе Волгограда устранили.

Источник: Комсомольская правда

Аварию на теплосети, которая случилась в Ворошиловском районе Волгограда рано утром 14 марта, устранили. Отопление и горячая вода уже возвращаются в жилые дома на улицах Елецкой и Буханцева с 18 часов. К ночи в квартирах снова будет тепло.

— Работы завершены, подача ресурса возобновлена в 18.00, — сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

Напомним, отопление временно отключили из-за аварии на тепловой сети. Бригады весь день вели восстановительные работы на улице Дубовской. В зоне отключения оказались десяток МКД.