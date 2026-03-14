Отопление и горячая вода возвращаются в дома на Елецкой и Буханцева в Волгограде

Аварию на теплосети, которая случилась в Ворошиловском районе Волгограда рано утром 14 марта, устранили. Отопление и горячая вода уже возвращаются в жилые дома на улицах Елецкой и Буханцева с 18 часов. К ночи в квартирах снова будет тепло.