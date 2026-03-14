«Многодетность — норма жизни Башкирии»: республику называют лидером по числу больших семей

Хабиров: Башкирия — лидер ПФО по количеству многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что 2026 год в республике объявлен Годом большой и дружной семьи. На сегодняшний день в регионе проживает 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю, по словам руководителя региона, Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России.

Хабиров подчеркнул, что многодетность стала для республики нормой жизни, и это отличает регион от многих других. Он также отметил, что на федеральном и региональном уровнях для таких семей предусмотрен широкий спектр льгот.

