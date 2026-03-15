Варвара — королева горы. Как наша паралимпийка докатилась до второго золота

Папа поставил малышку, у которой с рождения не было части левой руки, на лыжи в четыре года. Удивляться тут, вроде бы, нечему — девочка бойкая, вся семья спортивная. Родители Вари как в молодости приехали в этот городок из Красноярска работать на том самом целлюлозно-бумажном комбинате, так и остались в этих местах. И сейчас охотно встают на лыжи, а ещё — ходят в походы на Хамар-Дабан (горный хребет на Байкале). И удивляться есть чему — всё же травма, а горные лыжи — это скорость, опасный спорт. Но родным не хотелось, чтобы дочка чувствовала какие-то ограничения. Не для неё они.