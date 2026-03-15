Варвара — королева горы. Как наша паралимпийка докатилась до второго золота

Всю прошедшую неделю страна жила Паралимпиадой. В Милан, отстаивать честь России, уехали всего шесть атлетов. Но вместе они завоевали целую россыпь наград. И четыре из них — два золота, серебро и бронза — на счету 23-летней горнолыжницы Варвары Ворончихиной. Она — из маленького городка Байкальск в Иркутской области, что на всю страну известен не только скандалом с закрытием целлюлозного комбината на побережье озера, но и трассой на горе Соболиная, с которой на горных лыжах катался сам президент. Здесь тренировалась и будущая чемпионка. Подробности — в материале irk.aif.ru.
«Только косички вразлёт».
О Варе Ворончихиной всерьёз заговорили в 2015 году. Тогда 12-летняя школьница одерживала свои первые победы, выигрывала одно за другим первенство России.
«Меня папа поставил на лыжи. Просто мне понравилось кататься», — бесхитростно рассказывала девочка в первых своих интервью.
Папа поставил малышку, у которой с рождения не было части левой руки, на лыжи в четыре года. Удивляться тут, вроде бы, нечему — девочка бойкая, вся семья спортивная. Родители Вари как в молодости приехали в этот городок из Красноярска работать на том самом целлюлозно-бумажном комбинате, так и остались в этих местах. И сейчас охотно встают на лыжи, а ещё — ходят в походы на Хамар-Дабан (горный хребет на Байкале). И удивляться есть чему — всё же травма, а горные лыжи — это скорость, опасный спорт. Но родным не хотелось, чтобы дочка чувствовала какие-то ограничения. Не для неё они.
Через год, когда Варе стукнуло пять, родители узнали, что инструктор Юрий Пешков набирает группу ребят, и отвели малышку к нему.
«Она у нас общительная, без комплексов, пусть тренируется», — уговаривала тренера не обращать внимания на травму дочки её мама Ирина.
«Для меня они все — просто дети», — отрезал Пешков.
Так пятилетняя Варя Ворончихина, бойкая и звонкая, в 2007 году, почти 20 лет назад, впервые попала на настоящую тренировку. Тогда, можно сказать, и началось её восхождение на Олимп. Наверняка родители побаивались, но виду не подавали. А сама Варя — с копной золотистых волос, горящими синими глазами и упрямым характером — не боялась, кажется, ничего.
«Варя тренировалась в общей группе, у нас не было различий — есть у тебя рука или нет, — рассказывает тренер про свою звездную воспитанницу. — Все они — просто ребятишки, которые пришли учиться спускаться на лыжах с гор. И никаких снисхождений — или ты катаешься, или нет. У меня тогда была большая группа взрослых ребят, она была среди них. Для меня нет больных детей. Есть те, которым надо помочь адаптироваться».
Тогда 40-летний тренер ещё не имел ни большого опыта, ни каких-то регалий. Но на тренировках никому поблажек не делал — считал, что это неправильно, спорт такого не прощает, да и жизнь — тоже.
«Когда Варю привели ко мне и она начала кататься, было ощущение, что скорость — это её стихия. Только косички в разные стороны летели. Работала со всеми вместе, занималась со всеми вместе. Если что-то не получалось, я просто делал вид, что не замечаю. Но отдельных правил и ограничений для неё не было. Не было и снисхождений — делай вот это, а это не делай. Есть правило — все выполняют всё. И она старалась, работала — она ведь очень упёртая, и с азартом».
Первое время маленькая лыжница летела с горы, балансируя всем телом, вовсе без палок. И получалось неплохо! Потом тренер настоял:
«По правилам положены палки? Положены! Бери хотя бы одну, иначе к соревнованиям не допустят. Было такое, что мы ругались даже с ней — ну не хотела она с так стартовать и всё тут, — вспоминает Юрий Пешков. — Но приняла в конце концов условия — куда денешься».
Ещё в начальной школе она не только с гор на лыжах спускалась лихо, но и каталась на коньках, роликах, играла в хоккей, плавала и даже входила в школьную команду по баскетболу.
По соревнованиям тренер Пешков и его воспитанница ездили вдвоём.
«Помню, что мама Вари всё переживала — кто ж на стартах будет дочери косички заплетать, — улыбается тренер. — Как кто? Я, конечно. У меня своя дочка подрастала, так что я к тому времени натренировался. Волосы-то у Вари были роскошные, золотистые, длинные. Потом, конечно, сделала она короткую стрижку — спорт есть спорт».
На первые старты собирали деньги всем миром, помогла Ольга Буянова — тренер знаменитых чемпионок по художественной гимнастике — Оксаны Костиной и Дарьи Дмитриевой. Но Варвара Ворончихина быстро стала в ряды лучших, первенство России в 13 лет в Красноярске выиграла — и тогда уже средства на её подготовку начали выделять.
А дома, после тренировок, когда раскрасневшаяся, усталая Варя, вся в снегу, в лыжной шапочке набекрень, наконец приходила с горы Соболиной, школьницу ждали уроки — тут никаких поблажек. Учиться надо было хорошо — и точка.
«У Вари замечательная семья — родители, бабушки с дедушками, брат Егор, — говорит Анфиса Должикова, ее подружка со школьных лет. — Это для нее очень сильная опора».
Родные всегда очень о ней заботились, но так, чтобы она выросла сильной и успешной. Это, конечно, огромный человеческий и педагогический труд, ежедневное подвижничество.
«Мама, получилось!», — крикнула в камеру Варвара Ворончихина, получив олимпийское золото. И посвятила награду своему дедушке, который умер год назад, не дождавшись главной спортивной победы внучки.
Но даже сейчас Ворончихины не говорят о себе и своих заслугах громко, не дают никаких интервью и не открывают публике жизнь семьи. Не хотят.
Но вот, например, деталь — она многое объясняет.
«Они учитывали те обстоятельства, которые другие считали бы мелочами, — рассказывает классная руководительница Варвары Марина Воронова. — Например, на многочисленных туристических слётах мы пили чай из самовара на углях, который всегда заботливо привозили нам ее родители. Большое им спасибо за эту необыкновенно целеустремлённую девочку».
А ведь могли бы — опекать, оберегать, не пускать, как это часто и во многих семьях бывает. Но тогда бы у нас не было чемпионки Варвары Ворончихиной. Безусловно, во всех школьных турслетах, в которых она участвовала, класс чаще всего был первым. И это — благодаря Варе, она вытягивала команду, на всех препятствиях была лучшей и успевала помогать другим.
Стояла на своём.
«Когда она пришла к нам в класс, это было уже в пятом, она уже была полностью сформирована, с характером, со своей редкостной самодисциплиной, — продолжает Марина Викторовна. — С ней вообще никаких сложностей в изучении школьной программы не было. А училась она очень хорошо. В старших классах стала чаще выезжать на сборы, на соревнования. Ее не было месяц-полтора. Но при этом приезжала — и всё сдавала. Школу она закончила на четверки-пятёрки».
Её работоспособность удивляла всех ещё в школе. Казалось в сутках у Вари не 24 часа, а много больше.
«Почему? Потому что, вот представьте, старшие классы. Для нее это уже период больших соревнований, чемпионатов мира. Она отсутствовала на занятиях подолгу, — рассказывает учитель математики Андрей Тарасов. — Но у меня всегда складывалось ощущение, что и не уезжала, потому что она отлично знала пройденный материал, писала проверочные работы на 4 и 5. На это способен только человек с гигантской трудоспособностью — на сборах, на которые она ездила, на соревнованиях вечером решать задачи по алгебре и геометрии! И не только. Она очень хорошо сдала ЕГЭ».
Все школьные учителя вспоминают, что Варя росла очень скромной девочкой, в классе — немного очень застенчивой. Когда её хвалили за результат, могла даже покраснеть. Но это не мешало ей быть сильной. Она стояла на своём в самых неожиданных ситуациях — и не свернешь, не уговоришь.
«Варя всегда умела отстаивать свою точку зрения, — улыбаясь, вспоминает Марина Воронова. — Помню случай со школьной формой. Для занятий тогда ввели обязательную форму — девочки должны были носить или платье или юбку. И Варя совсем неожиданно устроила настоящий бунт — наотрез отказалась носить и то и другое. Мы разговаривали и с ней, и с родителями — бесполезно, она приводила свои аргументы, и на уступки не шла. В итоге единственная в классе ходила в школу в брючном костюме. Добилась своего!».
При всём этом — спортивных и школьных нагрузках, постоянных разъездах, этом она умела дружить, и с девчонками, и с мальчишками, не обращать внимания на свои особенности и уж точно — не комплексовать.
«Мы дружим лет с 12, как она пришла к нам в класс, — рассказывает одноклассница Вари Анфиса Должикова. — Уже больше десятка лет, получается. И даже сейчас, когда она в основном в Москве, на учёбе и сборах, а я в Новосибирске, где осталась после вуза, мы созваниваемся и переписываемся. А при первой возможности видимся — дома, в Байкальске. Я поддерживаю её во всех её начинаниях, и она меня. Мы рады успехам друг друга. Да Варя очень лучезарный человек, улыбчивый, весёлый. На всё смотрит с горящими глазами, всегда мотивирована на успех».
Подружки обсуждали уже и будущее звёздной горнолыжницы. Варвара сейчас учится на четвёртом курсе Института физкультуры. Но с тренерской работой, похоже, себя связывать сейчас не готова. Собирается продолжить образование, поступить в магистратуру. На какую специальность? Пока секрет.
В Москву Варвара Ворончихина уехала в 2022 году, там она сейчас живёт и тренируется. Но когда приезжает в родной Байкальск — приходит к своему первому тренеру, который стал для нее вторым отцом.
«Мы садимся за стол и часами обсуждаем всё на свете. Говорим о всех событиях в жизни, не только о спорте. Ведь, как у любого человека, у неё бывают периоды подъема и спада. Бывают трудности, —говорит тренер. — Помню, когда стало ясно, что наших спортсменов не допустили до Паралимпиады в Пекине, Варя рыдала, захлёбываясь слезами. Я думал, что со спортом — всё. Но она собралась. И пошла на Соболиную».
И не зря. Её счастливое «Мама, у меня получилось!» после золота услышал весь мир. Кстати, второе золото она взяла в последний день соревнований, и посвятила его своему тренерскому штабу — Александру Назарову, Евгению и Александру Пинаевым. Об этом сообщили РИА Новости.