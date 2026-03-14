Омский ветеран Евдокия Свиньева отметила 104-й день рождения

На фронт Евдокию Витальевну призвали в мае 1942 года Лухским райвоенкоматом. Служить женщине довелось на Дальнем Востоке — сибирячка стала оружейником в авиационно-истребительном полку. Демобилизовалась только в октябре 1945-го, уже после окончания боевых действий.