Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский ветеран Евдокия Свиньева отметила 104-й день рождения

Почетный гражданин принимала многочисленны поздравления земляков.

Источник: Комсомольская правда

Евдокии Витальевне Свиньевой, ветерану Великой Отечественной войны и Почетному гражданину Омска исполнилось 14 марта 104 года. Теплые пожелания принимала сегодня именинница от земляков, включая представителей властей.

На фронт Евдокию Витальевну призвали в мае 1942 года Лухским райвоенкоматом. Служить женщине довелось на Дальнем Востоке — сибирячка стала оружейником в авиационно-истребительном полку. Демобилизовалась только в октябре 1945-го, уже после окончания боевых действий.

За вклад в борьбу с врагами омичку удостоили медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За победу над Японией».

В мирное время жизнь Евдокия Свиньева сначала трудилась секретарем-машинистом, потом была разнорабочей в совхозе, осваивала швейное дело. В 1959-м переселилась в Омск.

