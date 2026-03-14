Омский ветеран Евдокия Свиньева отметила 104-й день рождения

Евдокии Витальевне Свиньевой, ветерану Великой Отечественной войны и Почетному гражданину Омска исполнилось 14 марта 104 года. Теплые пожелания принимала сегодня именинница от земляков, включая представителей властей.
На фронт Евдокию Витальевну призвали в мае 1942 года Лухским райвоенкоматом. Служить женщине довелось на Дальнем Востоке — сибирячка стала оружейником в авиационно-истребительном полку. Демобилизовалась только в октябре 1945-го, уже после окончания боевых действий.
За вклад в борьбу с врагами омичку удостоили медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За победу над Японией».
В мирное время жизнь Евдокия Свиньева сначала трудилась секретарем-машинистом, потом была разнорабочей в совхозе, осваивала швейное дело. В 1959-м переселилась в Омск.
