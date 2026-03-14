Губернатор распорядился о создании выставочного центра возле «Волгоград Арены»

Построят его на месте огромной парковки на берегу Волги.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочей поездки по центру Волгограда 14 марта глава области Андрей Бочаров осмотрел площадку возле стадиона, где в ближайшее время планируют возвести современный многофункциональный выставочный центр. Построят новый комплекс на месте огромной парковки на берегу Волги у «Волгоград Арены».

— Глава области поставил ряд дополнительных задач по реализации проекта, — сообщили в администрации региона.

Пока неизвестно, как будет в итоге выглядеть этот выставочный центр, но по замыслу властей он должен стать впечатляющим. Внутри собираются показывать главные достижения региона в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и прочих сферах, которые демонстрируют инвестиционный потенциал Волгоградской области.

