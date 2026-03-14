Площадь Павших борцов в Волгограде разрешат проезжать только военной технике

В центре Волгограда в скором времени площадь Павших борцов полностью станет пешеходной. Проезжать вдоль храма Александра Невского и сквера у Вечного огня можно будет только военной технике во время парада войск Волгоградского гарнизона. Для этого участок улицы специально замостят. Об этом сегодня, 14 марта, сообщил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки по объектам благоустройства в Волгограде.