Белорусские врачи сказали, что происходит с рукой при синдроме компьютерной мыши

Белорусские врачи сказали в эфире телеканала ОНТ, как определить и лечить синдром компьютерной мыши — он же синдром запястного канала.
Так, генеральный секретарь Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов указал на первые симптомы такого синдрома. Это онемение, боль, покалывание в пальцах, мурашки в руке, слабость в кисти. Сначала такие проявления могут возникнуть ночью, а потом и днем, скажем, при телефонном разговоре. Наиболее характерна проблема для тех, у кого рука долгое время находится в неестественном положении, — например, офисных работников или геймеров.
Опасность прогрессирующего синдрома компьютерной мыши — угроза серьезных функциональных нарушений вплоть до атрофии мышц.
«Мышцы у основания большого пальца уменьшаются в объеме и из-за этого становится трудно держать предметы. Также возможны необратимое повреждение нерва, хронический болевой синдром, трофические нарушения и ограничение подвижности», — рассказала заведующая Горцентром здоровья Минска Снежана Кавриго.
Потому лечение должно быть своевременным, чтобы не дойти до хирургического вмешательства. На начальной стадии хватит и консервативных методах вроде приема нестероидных противовоспалительных препаратов.
«Важно пройти обследование у врача-невролога, который может назначить электромиографию или ультразвуковое исследование для диагностики», — говорит Кавриго.
А Дмитрий Шевцов посоветовал для предотвращения болей несложное упражнение — сжимать и разжимать кулак рабочей руки. Под мышку можно подложить мягкий коврик с валиком, а на руку на время работы даже надевать ортез — время от времени. Будут уместны и обустройство рабочего места, и перерывы по графику, и физиотерапия.
Кстати, власти подсчитали, что одно посещение поликлиники в Минске обходится бюджету в 45 рублей.
Ранее мы писали о том, обязан ли наниматель продлить контракт с работником пенсионного возраста.