Штормовые предупреждения на воскресенье объявлены почти по всему Казахстану

В Акмолинской области 15 марта ночью на севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем на севере и востоке осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. Ветер северо-западный и западный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 15 марта ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель и гололед. В Астане 15 марта ожидаются гололед и временами туман.