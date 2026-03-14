Штормовые предупреждения на воскресенье объявлены почти по всему Казахстану

«15 марта в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный и восточный, днем в центре и на востоке 15−20 метров в секунду. В Кызылорде 15 марта ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В Акмолинской области 15 марта ночью на севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем на севере и востоке осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. Ветер северо-западный и западный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 15 марта ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель и гололед. В Астане 15 марта ожидаются гололед и временами туман.
В Атырауской области 15 марта днем на западе ожидается пыльная буря. Ветер восточный и юго-восточный, днем на западе порывы 15−20 метров в секунду.
В Алматинской области 15 марта ночью и утром на севере и юге ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду.
В области Улытау 15 марта на севере, юге и в центре ожидается туман. В Жезказгане 15 марта ожидается туман.
В Карагандинской области 15 марта на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде 15 марта ожидается туман.
В Павлодарской области 15 марта ночью на западе, севере и востоке ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем на юге и востоке осадки (снег, дождь), низовая метель и гололед. Ночью на юге туман. Ветер западный, на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 15 марта утром и днем ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель и гололед.
В Восточно-Казахстанской области 15 марта днем на севере ожидаются осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель. На юге и востоке ожидается туман. Ветер западный и северо-западный, днем на севере 15−20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 15 марта во второй половине дня ожидается гололед.
В Актюбинской области 15 марта на севере и востоке ожидается туман.
В области Абай 15 марта утром и днем на западе и севере ожидаются осадки (дождь, снег), гололед и низовая метель. На юге и востоке ожидается туман. Ветер западный и северо-западный, на западе, севере и в центре 15−20 метров в секунду. В Семее 15 марта днем ожидается гололед.
В Костанайской области 15 марта ожидается туман. В Костанае 15 марта ожидается туман.
В области Жетысу 15 марта ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17−22 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области 15 марта ночью на севере и востоке ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. Ветер западный и северо-западный, ночью на юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 15 марта ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. Туман.
В Западно-Казахстанской области 15 марта на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге порывы 15−20 метров в секунду. В Уральске 15 марта ожидается туман.
В Туркестанской области 15 марта на западе, севере, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15−20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане 15 марта ночью и утром ожидается туман.
В Мангистауской области 15 марта ночью и утром на северо-востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе и в центре порывы 15−18 метров в секунду. В Актау 15 марта ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 метров в секунду.