Волгоградский «Ротор» на последних минутах вырвал ничью у «КАМАЗа»

В субботу, 14 марта 2026 года, «КАМАЗ» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» на стадионе в Набережных Челнах. Матч 24-го тура Первой лиги завершился со счетом 1:1. Решил его судьбу гол на последних добавленных минутах в исполнении Ильи Сафронова.
Первый тайм прошел всухую для обеих команд. Лишь на 70-й минуте Давид Караев открыл счет. «Ротор» смог отыграться на 93-й минуте матча, сравняв счет пушечным ударом. В итоге подопечные Дмитрия Парфенова увезли из Набережных Челнов одно очко.
Следующий матч «Ротор» проведет дома. Сине-голубые 20 марта сыграют на «Волгоград Арене» с «Факелом». Начало матча в 19.30. Команда уже готовится к встрече с лидером турнира. У воронежского клуба в активе более 50 очков и первое место в турнирной таблице. «Ротор» на восьмом месте.
