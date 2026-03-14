Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

«Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточняется, главным режиссером в жизни Арининой стал Петр Фоменко. Он подарил актрисе «звездный час», позвав ее в свой легендарный фильм «На всю оставшуюся жизнь» (1975).
«Спасибо вам, Людмила Михайловна, за эту легкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память», — говорится в сообщении.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.