Экс-гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл умер после сложной операции

На 65-м году жизни скончался бывший гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Энтони Кэмпбелл. О смерти музыканта сообщил его коллектив Phil Campbell And The Bastard Sons, в который входят сыновья Кэмпбелла.

Источник: Life.ru

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», — говорится в сообщении.

Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1986 году и оставался в составе группы до 2015-го. В 2005 году он получил премию «Грэмми».

Вчера стало известно, что в Одессе умер актёр Василий Скромный, которого зрители запомнили по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в культовом фильме «Приключения Электроника». Ему было 62 года. О смерти сообщили друзья артиста и местные издания.

