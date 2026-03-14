Экс-гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл умер после сложной операции

Вчера стало известно, что в Одессе умер актёр Василий Скромный, которого зрители запомнили по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в культовом фильме «Приключения Электроника». Ему было 62 года. О смерти сообщили друзья артиста и местные издания.