Экс-гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл умер после сложной операции

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», — говорится в сообщении.
Кэмпбелл присоединился к Motörhead в 1986 году и оставался в составе группы до 2015-го. В 2005 году он получил премию «Грэмми».
Вчера стало известно, что в Одессе умер актёр Василий Скромный, которого зрители запомнили по роли Макара Гусева по прозвищу Гусь в культовом фильме «Приключения Электроника». Ему было 62 года. О смерти сообщили друзья артиста и местные издания.
