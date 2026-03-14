Трамп: самолеты США не пострадали при ударе по базе в Саудовской Аравии

Напомним, удар по Саудовской Аравии был нанесен 14 марта. Тогда Иран атаковал авиабазу Принц Султан. Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, в результате ракетного обстрела повреждения получили пять самолетов-заправщиков ВВС США. При этом техника не была полностью уничтожена и сейчас проходит ремонт.