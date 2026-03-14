Трамп: самолеты США не пострадали при ударе по базе в Саудовской Аравии

Самолеты ВВС США не пострадали при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер прокомментировал сообщения о повреждении техники на базе после недавнего ракетного удара. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были “поражены” или “уничтожены”», — написал Трамп.
По его словам, четыре из пяти самолетов-заправщиков не имеют видимых повреждений. Еще один получил более серьезные повреждения, однако вскоре сможет вернуться к полетам.
«Ни один не был уничтожен или близок к этому», — подчеркнул президент США.
Напомним, удар по Саудовской Аравии был нанесен 14 марта. Тогда Иран атаковал авиабазу Принц Султан. Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, в результате ракетного обстрела повреждения получили пять самолетов-заправщиков ВВС США. При этом техника не была полностью уничтожена и сейчас проходит ремонт.