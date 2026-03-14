Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: самолеты США не пострадали при ударе по базе в Саудовской Аравии

Иран атаковал самолеты ВВС США в Саудовской Аравии 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты ВВС США не пострадали при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер прокомментировал сообщения о повреждении техники на базе после недавнего ракетного удара. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Удар по базе случился несколько дней назад, но самолеты не были “поражены” или “уничтожены”», — написал Трамп.

По его словам, четыре из пяти самолетов-заправщиков не имеют видимых повреждений. Еще один получил более серьезные повреждения, однако вскоре сможет вернуться к полетам.

«Ни один не был уничтожен или близок к этому», — подчеркнул президент США.

Напомним, удар по Саудовской Аравии был нанесен 14 марта. Тогда Иран атаковал авиабазу Принц Султан. Как сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, в результате ракетного обстрела повреждения получили пять самолетов-заправщиков ВВС США. При этом техника не была полностью уничтожена и сейчас проходит ремонт.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше