Игроки ФК «Динамо» забили первый гол в матче с ФК «Ростов» 14 марта

В Ростове-на-Дону стартовал матч 21-го тура Российской Премьер-лиги. На поле вышли ростовчане и команда из Москвы.
Счет в противостоянии открыли гости: на 45 минуте отличился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Первый тайм выдался крайне напряженным для команд. Ранее встреча ознаменовалась двойным удалением — арбитр поочередно показал красные карточки игрокам обеих сторон, оставив коллективы в формате 10 на 10.
Это событие накалило атмосферу на поле, и в конце первого тайма Тюкавин воспользовался моментом и забил гол в ворота соперников, выведя московский клуб вперед.
Отметим, перед этой игрой «Ростов» занимал 11-е место (21 очко), а «Динамо» продолжало борьбу в верхней части турнирной таблицы.
