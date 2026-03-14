Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Швеции запретили эксплуатацию задержанного танкера Sea Owl I

Шведское транспортное управление запретило эксплуатацию задержанного у порта Треллеборг танкера Sea Owl I.

Источник: Аргументы и факты

Шведское транспортное управление запретило эксплуатацию задержанного у порта Треллеборг танкера Sea Owl I, передает агентство ТТ со ссылкой на представителя управления Микаэля Андерссона.

«Мы выявили недостатки. Оно не сможет выйти в море, пока не будут устранены выявленные нами недостатки. Это зависит от судоходной компании», — заявил собеседник агентства.

По данным агентства, запрет означает, что судну, находящемуся в санкционном списке ЕС, запрещено дальнейшее плавание.

Напомним, 12 марта Береговая охрана Швеции задержала Sea Owl I при прохождении через территориальные воды страны. Судно следовало в направлении России и было остановлено из‑за вопросов к техническому состоянию и соблюдения требований экологической безопасности.

Позже стало известно, что прокуратура Швеции задержала гражданина РФ, командовавшего судном, по подозрению в использовании фальшивых документов.