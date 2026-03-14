Власти Швеции запретили эксплуатацию задержанного танкера Sea Owl I

Шведское транспортное управление запретило эксплуатацию задержанного у порта Треллеборг танкера Sea Owl I, передает агентство ТТ со ссылкой на представителя управления Микаэля Андерссона.
«Мы выявили недостатки. Оно не сможет выйти в море, пока не будут устранены выявленные нами недостатки. Это зависит от судоходной компании», — заявил собеседник агентства.
По данным агентства, запрет означает, что судну, находящемуся в санкционном списке ЕС, запрещено дальнейшее плавание.
Напомним, 12 марта Береговая охрана Швеции задержала Sea Owl I при прохождении через территориальные воды страны. Судно следовало в направлении России и было остановлено из‑за вопросов к техническому состоянию и соблюдения требований экологической безопасности.
Позже стало известно, что прокуратура Швеции задержала гражданина РФ, командовавшего судном, по подозрению в использовании фальшивых документов.