Актриса Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни

Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, ей было 99 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».

Источник: Life.ru

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают актрису с теплотой. Людмила Аринина была известна по ролям в театре и кино. Она работала в драматических театрах и в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко», снялась более чем в 100 фильмах, включая работы с самим Фоменко. Артистка была известна ролями одиноких женщин и комедийными работами.

Ранее сообщалось, что британская актриса Джейн Лапотер, известная по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон», скончалась в кругу семьи в возрасте 81 года. Коллеги назвали её «поистине блестящей актрисой», отметив яркую театральную карьеру: она присоединилась к труппе в 1974 году, сыграла множество ролей, включая постановку «Двенадцатая ночь», а главная роль в спектакле «Пиаф» принесла ей премии Оливье и «Тони».

