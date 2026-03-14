Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый опасный вид алкоголя

Нарколог Тюрин назвал нелегальный алкоголь лидером по степени опасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков», — сказал Тюрин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.

Он добавил, что употребление всего 50−100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.