Назван самый опасный вид алкоголя

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.
«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков», — сказал Тюрин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.
Он добавил, что употребление всего 50−100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.