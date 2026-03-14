В Петербурге скончался Непредсказуемый предсказатель Леонид Иванов

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни актёр Леонид Иванов, известный как Непредсказуемый предсказатель. Об этом сообщили общественности в Театре имени Которого Нельзя Называть.
Хозяин квартиры, которую снимал артист, пришёл в своё жилище и обнаружил тело. Признаков насильственной смерти не зафиксировали. Иванову было 50 лет. В Санкт-Петербурге прощание с ним состоится 15 марта в 11.30 возле морга на Екатерининском проспекте, 10. Гроб будет закрытый. А в 12.00 гроб увезут в Электросталь Московской области, где живёт его мать.
Леонид Иванов был известен многим жителям и гостям Петербурга. На Невском проспекте он появлялся на ходулях с «волшебным чемоданчиком», в котором приносил шуточные предсказания. Также являлся постоянным участником театральных фестивалей.
Коллеги Леонида Иванова ведут сбор средств. Все деньги планируют передать родственникам умершего.