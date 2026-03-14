Россиян предупредили о неожиданных для кулинарии последствиях войны на Ближнем Востоке

Как писал сайт KP.RU, в Крыму единственный в России предприниматель научился выращивать самую дорогую специю в мире — шафран. Существуют три сотни разновидностей крокуса. Тот шафран, что используется как специя, по-научному именуют crocus sativus. От других видов он отличается тремя красными тычинками. Они-то и представляют особую ценность.