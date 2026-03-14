Россиян предупредили о неожиданных для кулинарии последствиях войны на Ближнем Востоке

В России может возникнуть дефицит иранского шафрана, применяемого для приготовления блюд, из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, новые партии иранской приправы в Россию не поставляются. Участники рынка в скором времени ожидают роста цен на шафран.
В публикации уточнили, что, если поставки шафрана не возобновятся в Россию, его цена может подняться до 2,5 тыс. рублей за грамм.
Отмечалось, что при затяжном перерыве российский рынок переориентируется на других поставщиков — Индию, Испанию, Афганистан и Марокко.
Как писал сайт KP.RU, в Крыму единственный в России предприниматель научился выращивать самую дорогую специю в мире — шафран. Существуют три сотни разновидностей крокуса. Тот шафран, что используется как специя, по-научному именуют crocus sativus. От других видов он отличается тремя красными тычинками. Они-то и представляют особую ценность.