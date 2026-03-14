Воронежский «Факел» не смог обыграть бывший клуб своего тренера

14 марта в Воронеже состоялся матч 24-го тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» принимал новороссийский «Черноморец». Интерес ко встрече подогревал тот факт, что на «Маршакане» сошлись два клуба Олега Василенко. Причем, с обоими он добивался успеха. «Факел» он вывел в РПЛ по итогам сезона-2021/22. А с «Черноморцем» в прошлой кампании стал третьим в первой лиге, но из-за бюрократического подхода, который активно не первый год применяется в отечественном футболе, «моряков» даже до стыков не допустили. Мол, стадион не подходит.