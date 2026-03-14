Воронежский «Факел» не смог обыграть бывший клуб своего тренера

14 марта в Воронеже состоялся матч 24-го тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» принимал новороссийский «Черноморец». Интерес ко встрече подогревал тот факт, что на «Маршакане» сошлись два клуба Олега Василенко. Причем, с обоими он добивался успеха. «Факел» он вывел в РПЛ по итогам сезона-2021/22. А с «Черноморцем» в прошлой кампании стал третьим в первой лиге, но из-за бюрократического подхода, который активно не первый год применяется в отечественном футболе, «моряков» даже до стыков не допустили. Мол, стадион не подходит.
Перед сегодняшней игрой букмекеры навели шороху за счет странных коэффициентов — при 1,45 на «Факел» давали 8+ на «Черноморец». Крайне несуразно, если не сказать абсурдно. Все-таки Новороссийск далек от статуса аутсайдера. Да и «огнеопасные» не тянут на роль безоговорочного фаворита, тем более при промежуточном перевесе над «Уралом» в девять баллов при игре в запасе и с учетом осечки столичной «Родины» в Хабаровске.
В общем, ожидания аналитиков оправдались. Воронежцы действовали первым номером, давили все 90 минут, проверяли на прочность каркас ворот соперника. Но не додавили. Где-то подвело отсутствие фарта, где-то — исполнительское мастерство, где-то — старание соперника. Итог — 0:0.
После сегодняшнего игрового дня «Факел» опережает «Родину» на девять баллов, «Урал» — на десять. Теперь 20 марта парни Олега Василенко сыграют в Волгограде с «Ротором». Начало поединка в 19:30.