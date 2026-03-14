Жители Свердловского района смогут встретиться с мэром Красноярска

18 марта Сергей Верещагин проведет встречу в Свердловском районе.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Красноярска Сергей Верещагин анонсировал очередную встречу с жителями. Она пройдет 18 марта в 19:00 в здании администрации Свердловского района по адресу: улица 60 лет Октября, 46. Градоначальник рассказал, что вход свободный — желающие могут прийти на встречу без предварительных условий.

Напомним, что ранее мэр встретился с жителями Ленинского района. 4 марта на мероприятие пришли около 150 жителей микрорайонов Энергетики, Черемушки, Верхняя Базаиха и Березовки. В работе у служб уже находится более 90 обращений. Несколько проблем удалось решить.