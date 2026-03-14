Открытки и поздравления с Днем работников ЖКХ для родственников, друзей, коллег и партнеров

В 1966 году в СССР был учрежден праздник — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечали в каждое четвертое воскресенье июля. Позже, в 2013 году, указом президента России День работников ЖКХ получил собственную дату празднования. Праздник стали отмечать в ~третье воскресенье марта~. В 2026 году он выпадает на 15-е число.