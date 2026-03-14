Иран заявил об ударе по Citibank в Дубае и Манаме

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини выступил с заявлением, что Иран атаковал отделения американского Citibank в Дубае и Манаме. Его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.
По словам представителя КСИР, атака на отделение американского банка «была ответом на агрессию врага против двух иранских банков».
«Если враг повторит этот шаг, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью», — заявил Али Мохаммад Наини.
Напомним, ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Они шли под флагами Либерии и Таиланда.