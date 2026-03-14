Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля

Иран не ограничивает Ормузский пролив для каких-либо стран, за исключением США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по водоему без каких-либо препятствий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

С комментарием по ситуации на Ближнем Востоке дипломат выступил в субботу, 14 марта. Тогда он подчеркнул, что Иран действительно блокирует Ормузский пролив. Однако делает это выборочно. Так, Тегеран препятствует передвижению судов США и Израиля. На остальные страны ограничения не распространяются.

«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников. Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности», — сказал Аракчи.

Немногим ранее Аракчи высказался о действиях Европы. Он назвал ошибкой то, что Брюссель поддерживает Вашингтон в конфликте с Ираном. По мнению дипломата, ЕС явно рассчитывал, что такая тактика поможет получить помощь США в борьбе с Россией. Однако этого не произошло.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше