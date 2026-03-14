Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля

Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по водоему без каких-либо препятствий. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
С комментарием по ситуации на Ближнем Востоке дипломат выступил в субботу, 14 марта. Тогда он подчеркнул, что Иран действительно блокирует Ормузский пролив. Однако делает это выборочно. Так, Тегеран препятствует передвижению судов США и Израиля. На остальные страны ограничения не распространяются.
«Ормузский пролив открыт, он закрыт только для танкеров и судов, которые принадлежат нашим врагам, тем, кто атакует нас и наших союзников. Остальные могут проходить, но, конечно, многие предпочитают не делать этого из соображений безопасности», — сказал Аракчи.
Немногим ранее Аракчи высказался о действиях Европы. Он назвал ошибкой то, что Брюссель поддерживает Вашингтон в конфликте с Ираном. По мнению дипломата, ЕС явно рассчитывал, что такая тактика поможет получить помощь США в борьбе с Россией. Однако этого не произошло.