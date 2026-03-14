МИД Ирана высказался о состоянии недавно избранного верховного лидера страны Моджтаба Хаменеи

12 марта новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые обратился к иранскому народу, выступив с речью после своего вступления в должность. Он подчеркнул, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. И каждый член иранской нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести.