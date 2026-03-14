МИД Ирана высказался о состоянии недавно избранного верховного лидера страны Моджтаба Хаменеи

Аракчи: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности.

Источник: Комсомольская правда

Недавно избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет возложенные на него обязанности, с ним все в порядке. Об этом заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, страна нормально функционирует.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был якобы «обезображен» в результате ранения из-за бомбардировок США и Израиля.

12 марта новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые обратился к иранскому народу, выступив с речью после своего вступления в должность. Он подчеркнул, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. И каждый член иранской нации, которого враг лишил жизни, является отдельным поводом для мести.

Напомним, 1 марта стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отец Моджтабы Хаменеи, погиб в результате атак со стороны Израиля и США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше