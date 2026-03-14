«Был заботливым мужем и любящим отцом»: в Башкирии похоронили 46-летнего добровольца

В Башкирии простились с погибшим на СВО 46-летним добровольцем.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Виталием Разнадежиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Виталий Геннадьевич родился в 1980 году в Белорецке. Учился в школе № 21 и Белорецком металлургическом колледже. «Срочку» в Самарской области проходил в войсках военно-воздушных сил. До отъезда в зону СВО работал в Межгорье.

В декабре 2024 года подписал контракт с Министерством обороны России и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. В январе 2025 года мужчины не стало.

— По словам родных, Виталий Геннадьевич был заботливым мужем, любящим отцом, преданным сыном и надежным братом. Был добрым, отзывчивым, честным человеком. Любил природу. Для друзей он был человеком, на которого можно положиться в любой ситуации. Светлая память и вечный покой доблестному бойцу и прекрасному человеку, — заявили в администрации Белорецкого района.

