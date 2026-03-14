«Может, на следующий год»: Лепс заявил о возможном завершении карьеры

Также в СМИ писали, что Григорий Лепс заработал почти 300 миллионов рублей на своем бизнесе в 2024 году. Так, в 2024 году продюсерский центр артиста принес ему 164 миллиона рублей. Ресторанная компания «Пить» добавила 50 миллионов, а ювелирный дом Gregory Leps Jewelry — еще 44 миллиона.