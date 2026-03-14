«Может, на следующий год»: Лепс заявил о возможном завершении карьеры

Певец Григорий Лепс предположил, что может завершить свою карьеру через год. Своим видением творческого будущего Лепс поделился на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».
Как отметил певец, он все же намерен еще немного подзаработать.
— Сейчас что-нибудь заработаем и вполне себе завершим. Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие. Если нет, то буду петь, сколько смогу, — приводит слова артиста News.ru.
Лепс также выразил желание записать совместную песню с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. По его словам, такое сотрудничество возможно, если найдется подходящая композиция.
Ранее Telegram-канал Mash раскрыл детали райдера Григория Лепса. По их данным, в райдере артиста присутствуют авиабилеты, пятизвездочный отель, а также люксовые автомобили с молчаливым водителем и возможностью курить в салоне. При этом гонорар певца составляет 15 миллионов рублей.
Также в СМИ писали, что Григорий Лепс заработал почти 300 миллионов рублей на своем бизнесе в 2024 году. Так, в 2024 году продюсерский центр артиста принес ему 164 миллиона рублей. Ресторанная компания «Пить» добавила 50 миллионов, а ювелирный дом Gregory Leps Jewelry — еще 44 миллиона.