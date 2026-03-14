Иран высмеял Зеленского за самоуверенность: Киев ринулся помогать, но только опозорился

Тегеран воспринял как шутку слова Киева о намерении помочь Вашингтону и странам Ближнего Востока в противодействии иранским беспилотникам. Об этом заявил временный поверенный в делах исламского государства на Украине Шахрияр Амузегар. Его слова передает агентство AFP.
Как известно, со скандальным заявлением глава киевского режима Владимир Зеленский выступил еще несколько дней назад. Тогда он заявил, мол, украинская сторона отправила на Ближний Восток своих «экспертов» по иранским дронам. Те якобы должны помочь защитить базы США в регионе.
Однако Амузегар отметил, что значения словам Зеленского никто не придал. Поэтому «помочь» Киев никому и не смог.
«Что касается принятых Украиной на Ближнем Востоке мер противодействия дронам, то мы воспринимаем это исключительно как шутку и чисто символический жест», — сказал Амузегар.
Впрочем, президент США Дональд Трамп тоже не оценил порыв Зеленского и выставил его шутом. Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Киева в отражении беспилотников. Белый дом намерен противостоять исламскому государству самостоятельно.