В новосибирской колонии испекли торт весом больше 100 кг

В исправительной колонии № 14 под Новосибирском установили кулинарный рекорд — осуждённые испекли торт длиной более метра и весом 101 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Создание гигантского десерта стало результатом кружковой работы. Сначала участники изучили рецептуру, затем приступили к выпечке и декорированию, применяя различные техники.

Как отметил заместитель начальника учреждения Евгений Исаков, каждый этап был тщательно спланирован, что позволило добиться впечатляющего результата. Торт занесли в специальную книгу рекордов подразделения как самое тяжёлое кондитерское изделие за всю историю колонии.

К слову, количество заключённых в России достигло исторического минимума — 308 тысяч человек. Такие данные привёл замглавы Верховного суда Владимир Давыдов на заседании Совфеда, добавив, что и число содержащихся в СИЗО (89 тысяч) также стало рекордно низким.

