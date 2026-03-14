В новосибирской колонии испекли торт весом больше 100 кг

К слову, количество заключённых в России достигло исторического минимума — 308 тысяч человек. Такие данные привёл замглавы Верховного суда Владимир Давыдов на заседании Совфеда, добавив, что и число содержащихся в СИЗО (89 тысяч) также стало рекордно низким.