Людмилу Аринину похоронят в закрытом формате по её завещанию

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина завещала провести свои похороны без публичных церемоний. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

«Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдёт в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны. Похороны тоже в закрытом формате. Родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения», — сказал он.

Актриса ушла из жизни в возрасте 99 лет. За свою карьеру она сыграла более чем в 100 фильмах, работала в театре «Мастерская Петра Фоменко» и сотрудничала с самим Фоменко. Зрителям запомнилась ролями одиноких женщин и комедийными образами.

