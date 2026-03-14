Как оформить недвижимость по «гаражной амнистии»: Росреестр предоставил пошаговую инструкцию

В Росреестре Башкирии объяснили, как жителям республики воспользоваться «гаражной амнистией» и оформить право на гараж и землю под ним.
Шаг 1. Подача заявления.
Если гараж подпадает под действие закона, нужно обратиться в Минземимущество с заявлением о предварительном согласовании предоставления участка. К нему приложить документ, подтверждающий факт владения гаражом. Если участок не стоит на кадастровом учете, потребуется также схема его расположения на плане территории — ее готовит кадастровый инженер.
Шаг 2. Подготовка документов.
После положительного предварительного решения ведомства в течение 30 дней необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана на участок и, при необходимости, технического плана на сам гараж.
Шаг 3. Постановка на учет.
Межевой план подается для бесплатной постановки участка на кадастровый учет. Сделать это можно через Росреестр, МФЦ или в электронном виде.
Шаг 4. Получение решения.
С готовыми документами нужно повторно обратиться в Минземимущество за окончательным решением о предоставлении земли.
Шаг 5. Регистрация права.
В течение пяти дней после этого подать заявление в Росреестр о регистрации права на участок и гараж. По итогу ведомство выдаст выписки, подтверждающие право собственности.
