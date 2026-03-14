Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Тегераном. Об этом заявил временный поверенный в делах исламской республики на Украине Шахрияр Амузегар в беседе с агентством AFP.
По его словам, заявления Киева о поддержке стран Ближнего Востока в противостоянии с Ираном означают, что украинская сторона фактически становится на сторону противников Тегерана.
«Сейчас Украина фактически вступает в фазу прямой конфронтации. Она встала в один ряд с нашими врагами», — подчеркнул дипломат.
Амузегар также отметил, что Киев пытается использовать тему иранских беспилотников. Через них украинская сторона хочет получить дополнительную помощь от западных стран в конфликте с Россией.
Немногим ранее Шахрияр Амузегар высказывался о намерении Владимира Зеленского помогать США и странам региона в борьбе с иранскими беспилотниками. По словам дипломата, эти заявления в Тегеране никто не воспринял всерьез. Он подчеркнул, что подобные шаги Киева рассматриваются лишь как символический жест и не имеют реального значения.