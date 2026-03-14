Иран заявил, что Украина фактически вступает с ним в прямой конфликт

Тегеран не воспринимает всерьез желание Киева помочь США в борьбе с иранскими дронами.

Источник: Комсомольская правда

Киев фактически вступает в прямую конфронтацию с Тегераном. Об этом заявил временный поверенный в делах исламской республики на Украине Шахрияр Амузегар в беседе с агентством AFP.

По его словам, заявления Киева о поддержке стран Ближнего Востока в противостоянии с Ираном означают, что украинская сторона фактически становится на сторону противников Тегерана.

«Сейчас Украина фактически вступает в фазу прямой конфронтации. Она встала в один ряд с нашими врагами», — подчеркнул дипломат.

Амузегар также отметил, что Киев пытается использовать тему иранских беспилотников. Через них украинская сторона хочет получить дополнительную помощь от западных стран в конфликте с Россией.

Немногим ранее Шахрияр Амузегар высказывался о намерении Владимира Зеленского помогать США и странам региона в борьбе с иранскими беспилотниками. По словам дипломата, эти заявления в Тегеране никто не воспринял всерьез. Он подчеркнул, что подобные шаги Киева рассматриваются лишь как символический жест и не имеют реального значения.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше