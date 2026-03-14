«Одни собирают в пакетик. Другие делают вид, что ничего не происходит»: грозит ли наказание горожанам, не убирающим «кучки» за собаками

— В последнее время я все же замечаю положительную тенденцию — все чаще хозяева несут в руках не только стаканчик с банановым рафом, но и рулон симпатичных веселеньких пакетиков для уборки за питомцами. Но говорить о каких-то кардинальных переменах пока еще рано, — убежден волгоградский биолог Николай Онистратенко. — Собачки продолжают справлять нужду на улице. Ответственные хозяева продолжают за ними убирать. Или делать вид, что ничего не происходит. А, вместе с тем, собачьи отходы, едкие и концентрированные, весьма вредны для газонной травки и цветов. При длительном и массированном засаживании газонов, парков и пустырей растительность, даже древесная, постепенно деградирует. В итоге нанесенный городу ущерб приходится возмещать. К тому же, теряется всякая эстетика городского пространства. Даже в хороших парках волгоградцам неприятно смотреть по сторонам да и просто дышать полной грудью.