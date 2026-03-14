«Чекалину очень жаль»: Собчак посочувствовала заболевшей раком Лерчек

Журналистка Ксения Собчак посочувствовала блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Соответствующий пост появился в ее социальных сетях.
— Леру Чекалину — очень жаль. Причем сильные боли беспокоили ее еще год назад и на протяжении всей беременности, но, по словам Луиса (Сквиччиарини — возлюбленного Лерчек — прим. «ВМ»), ей не одобряли посещение врача для диагностики (…) Каково самой Валерии и ее семье — трудно представить, — написала Собчак, пожелав блогеру скорейшего выздоровления.
У Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Также девушке из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.
Общественница и юрист Екатерина Гордон призвала смягчить меру пресечения для блогера Чекалиной, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Она предложила заменить домашний арест на подписку о невыезде.