Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов

Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей [видео]

Источник: Комсомольская правда

По словам министра окружающей среды Георге Хаждера, запасы воды, предназначенной для населения в Молдове есть. Правда, запасов этих для населенных пунктов, в которых временно была приостановлена подача воды, хватит не очень на долго — на 1−2 дня.

— Насколько нам известно, речь идет от 12 до 48 часов, — заявил журналистам «Первого в Молдове» министр экологии.

В субботц, 14 марта, министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей, поскольку источник загрязнения продолжает сбрасывать отходы в реку Днестр.