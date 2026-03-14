Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов

По словам министра окружающей среды Георге Хаждера, запасы воды, предназначенной для населения в Молдове есть. Правда, запасов этих для населенных пунктов, в которых временно была приостановлена подача воды, хватит не очень на долго — на 1−2 дня.
— Насколько нам известно, речь идет от 12 до 48 часов, — заявил журналистам «Первого в Молдове» министр экологии.
В субботц, 14 марта, министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей, поскольку источник загрязнения продолжает сбрасывать отходы в реку Днестр.