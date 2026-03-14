«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря двум пенальти и укрепился на втором месте

На 45-й минуте пенальти реализовал Александр Соболев, забивший в третьем матче подряд. На 81-й минуте второй мяч с точки провёл Джон Дуран — для колумбийца этот гол стал дебютным в составе петербуржцев.
Красно-белые продлили свою безвыигрышную серию в гостях у «Зенита» до 14 матчей (4 ничьи, 10 поражений). Последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге датирована 2012 годом, когда командой руководил Валерий Карпин.
Ранее сообщалось, что в 20-м туре РПЛ «Зенит» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию, уступив «Оренбургу» со счётом 1:2. Петербуржцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Александра Соболева, забившего впервые в сезоне в стартовом составе, но хозяева ответили двумя мячами: Эмил Ценов реализовал момент после удара Педро, а Евгений Болотов забил на 86-й минуте.
