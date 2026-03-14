Трамп призвал ряд стран направить армию в Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.
Он отметил, что Соединенные Штаты вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.
— Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, затронутые этим искусственным ограничением, отправят корабли в регион, чтобы Ормузский пролив больше не был угрозой, — говорится в публикации.
По информации СМИ, лидеры стран «Большой семерки» до этого призвали Дональда Трампа быстро завершить войну с Ираном и обезопасить Ормузский пролив. В частности, политики обеспокоены растущими рисками экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.