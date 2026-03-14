Звезда «Склифосовского» и «Гостьи из будущего»: не стало актрисы Арининой

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Ей было 99 лет.
Зрителю Аринина запомнилась по ролям в фильмах «На всю оставшуюся жизнь», «Белорусский вокзал», «Любимая женщина механика Гаврилова» и другим. Она также снималась в культовом многосерийном фильме «Гостья из будущего».
Ранняя карьера.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодском Саратовской области.
В 1948 году она окончила актёрское отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС) в Москве. Её педагогом был Владимир Белокуров.
После выпуска с 1948 по 1955 год, Аринина служила в драматических театрах Могилёвской области и города Бреста в Белорусской ССР, а также в Кемерово и Омске.
Театральная карьера.
С 1956 по 1963 год актриса служила в Челябинском государственном театре драмы имени С. М. Цвиллинга. На сцене она играла в спектаклях «Старшая сестра» и «Фабричная девчонка» по пьесам Александра Володина, «В день свадьбы» по произведению Виктора Розова, «Красавец мужчина» по комедии Александра Островского и других постановках.
В 1963—1969 годах Аринина была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а с 1969 по 1980 год — Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского.
В 1999—2006 годах она работала в московской «Мастерской Петра Фоменко», где играла во множестве популярных спектаклей.
Работа в кино.
Дебют Арининой в кино состоялся в 1967 году, когда ей был 41 год. Она исполнила роль паспортистки Тани в мелодраме «Четыре страницы одной молодой жизни» режиссёра Резо Эсадзе.
Среди её самых заметных работ — фильмы «Мама вышла замуж, “Белорусский вокзал”, “Любимая женщина механика Гаврилова”, “Отцы и деды”, а также “Гостья из будущего”.
Кроме того, она снималась в юмористическом киножурнале «Ералаш».
Особое место в её кинобиографии занимают картины режиссёра Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история» и «Поездки на старом автомобиле» (1985).
Аринина также снималась в пятом сезоне телесериала «Склифосовский». За свою карьеру актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах.
Последние годы жизни.
«Мастерская Петра Фоменко» сообщила о смерти Арининой 14 марта в своём Telegram-канале.
«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении.
После ухода из театра она почти не выходила из дома. Актриса пережила трёх мужей, детей у Арининой не было.
Аринина являлась членом Союза кинематографистов РФ, заслуженной артисткой РСФСР и лауреатом театральной премии «Чайка».
«Спасибо Вам, Людмила Михайловна, за эту лёгкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память», — заявили в «Мастерской Петра Фоменко».