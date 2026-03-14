В зоне проведения спецоперации был ликвидирован украинский военнослужащий Евгений Кот, которого киевский режим преподносил как «лучшего оператора» реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил военный блогер Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.
Как отмечает автор публикации, Кот был ликвидирован 14 марта при уничтожении установки HIMARS в Харьковской области.
По информации украинских СМИ, Кот добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в феврале 2022 года. Известно, что в украинском городе Хмельницком он занимался ресторанным бизнесом.
Напомним, ранее стало о ликвидации на купянском направлении служившего в Центре спецопераций «Альфа» подполковника СБУ Руслана Петренко, который, по информации источников, координировал удары беспилотниками по всей территории РФ, включая атаки на гражданские объекты.