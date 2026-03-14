Стала известна причина смерти Людмилы Арининой

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой стало слабое сердце в силу возраста, сообщили РИА Новости в окружении актрисы.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — сказала собеседница агентства.
В окружении Аршинной уточнили, что серьезных заболеваний у актрисы не было.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.