Вашингтон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти Людмилы Арининой

РИА Новости: причиной смерти Людмилы Арининой стало слабое сердце.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой стало слабое сердце в силу возраста, сообщили РИА Новости в окружении актрисы.

Аринина скончалась в возрасте 99 лет.

«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — сказала собеседница агентства.

В окружении Аршинной уточнили, что серьезных заболеваний у актрисы не было.

Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.