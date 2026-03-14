Озвучена последняя воля актрисы Арининой: это связано с похоронами

Напомним, о смерти заслуженной артистка РСФСР Людмилы Арининой стало известно в субботу, 14 марта. Она умерла на 100-м году жизни. В последние годы жизни актриса жила скромно, редко появляясь на публике. При этом за ее плечами осталась большая творческая жизнь, в которой были и работа на сцене, и десятки ролей в кино.