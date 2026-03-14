Озвучена последняя воля актрисы Арининой: это связано с похоронами

Публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР Людмилой Арининой не будет. Об этом сообщил директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил Воробьев, решение отказаться от публичного прощания напрямую связано с последней волей артистки. Та заранее прописала в завещании формат проведения церемонии.
«Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдет в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны. Похороны тоже в закрытом формате. Родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения», — отметил Воробьев.
Он добавил, что семья артистки просит с уважением отнестись к этому решению и не распространять подробности будущих похорон.
Напомним, о смерти заслуженной артистка РСФСР Людмилы Арининой стало известно в субботу, 14 марта. Она умерла на 100-м году жизни. В последние годы жизни актриса жила скромно, редко появляясь на публике. При этом за ее плечами осталась большая творческая жизнь, в которой были и работа на сцене, и десятки ролей в кино.