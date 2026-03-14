Такого холодного марта в Молдове не было уже 20 лет: Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха днем до +9 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 15 марта. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют всего до трех градусов выше ноля. Утром сохранятся ночные температурные значения.
Днем воздух прогреется до +15 градусов. День будет солнечным, могут набежать тучи. Осадков не ожидается.
Вечером будет до 8 градусов тепла. Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−10 метров в секунду, а относительная влажность — 50%.
Вот какую погоду обещают нам синоптики на следующей неделе.
Но на следующей неделе температура воздуха начнет понижаться. Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха днем до +9 градусов, такого холодного марта в Молдове не было двадцать лет.
