Telegraph: хуситы берут взятки за безопасный проход в Красное море

Йеменские хуситы начали взимать плату за безопасный проход судов через Красное море.

Источник: Аргументы и факты

Йеменские хуситы начали взимать плату за безопасный проход судов через Красное море, передает газета The Telegraph.

Авторы публикации сравнивают эти выплаты с «платой за проезд», которая приносит ополчению многомиллиардные доходы.

Напомним, в марте 2025 года хуситы пригрозили возобновить атаки на суда, связанные с Израилем, в Красном и Аравийском морях.

При этом еще в 2024 году в докладе ООН указывалось, что хуситы получают средства от судоходных компаний за гарантии безопасного прохождения через акваторию Красного моря. При этом сами хуситы отвергли обвинения в получении взяток, назвав их «сфабрикованными и не имеющими оснований».

Напомним, ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Они шли под флагами Либерии и Таиланда.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше