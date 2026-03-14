Telegraph: хуситы берут взятки за безопасный проход в Красное море

Йеменские хуситы начали взимать плату за безопасный проход судов через Красное море, передает газета The Telegraph.
Авторы публикации сравнивают эти выплаты с «платой за проезд», которая приносит ополчению многомиллиардные доходы.
Напомним, в марте 2025 года хуситы пригрозили возобновить атаки на суда, связанные с Израилем, в Красном и Аравийском морях.
При этом еще в 2024 году в докладе ООН указывалось, что хуситы получают средства от судоходных компаний за гарантии безопасного прохождения через акваторию Красного моря. При этом сами хуситы отвергли обвинения в получении взяток, назвав их «сфабрикованными и не имеющими оснований».
Напомним, ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ударов по судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Они шли под флагами Либерии и Таиланда.