Грядущее Эль-Ниньо станет сильнейшим за 10 лет, а 2026 и 2027 годы — самыми жаркими

Феномен, связанный с нагревом поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, приведёт к резкому росту глобальных температур и экстремальным погодным условиям. По расчётам метеорологов NOAA, Эль-Ниньо возобновится в период с июня по август и продлится как минимум до конца 2026 года. Наиболее заметно его влияние проявится зимой.