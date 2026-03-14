В минском Сухарево два мальчика увязли по пояс в грязи на стройплощадке

В Минске спасатели вытащили двух детей, увязших по пояс в грязи на стройке, сообщают в МЧС Беларуси.
Чрезвычайная ситуация произошла на территории стройки в минском микрорайоне Сухарево — неподалеку от улицы Карского. О застрявших по пояс в грязи детях сообщил очевидец. Самостоятельно выбраться мальчики не смогли.
Спасатели подручными средствами и специальной веревки помогли детям выбраться из мягкого грунта. А судя по видео, еще и успокаивали ребят:
«Не переживайте, сейчас достанем. Все в порядке».
Сообщается, что дети не пострадали, а после осмотра медиками они были переданы родителям.
