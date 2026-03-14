В Ростове составили рейтинг вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Эксперты проанализировали рынок труда в крупнейших мегаполисах России и составили рейтинг самых привлекательных предложений месяца. По данным аналитиков сервиса SuperJob, в Ростове-на-Дону зарплатный максимум превышает 110 тысяч рублей.
Лидером рейтинга в Донской столице стала вакансия менеджера по продажам. Кандидату с опытом работы от одного года предлагают доход от 110 000 рублей.
На втором месте по уровню вознаграждения — сфера здравоохранения. Участковому терапевту с профильным образованием и действующим сертификатом готовы платить 100 000 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров врач-профпатолог с предложением от 95 000 рублей.
Также в топ высокооплачиваемых должностей Ростова вошли директор магазина. Ему готовы платить до 119 000 рублей. А автослесарь может заработать от 90 000 рублей в месяц.
